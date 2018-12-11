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      На Львівщині загорівся резервуар з нафтою

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      На Львівщині загорівся резервуар з нафтою
      На Львівщині загорівся резервуар з нафтою / Фото з відкритих джерел

      У вівторок, 11 грудня, на Львівщині поблизу нафтовидобувної вишки на території Дрогобицького району загорівся резервуар з нафтою.

      Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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      Нафта загорілася у резервуарі ємністю 20 метрів кубічних. Крім того, поруч із осередком горіння розташовані два амбари з нафтопродуктами: один на відстані близько 5 метрів, другий – 20 метрів.

      До ліквідації пожежі залучено 37 рятувальників та 9 одиниць техніки. Відомо, що загрози для населення немає.

      До слова, на Львівщині на шахті "Лісова" гірники влаштували протест під землею. Вони вимагають погасити борги по зарплатні. За жовтень шахтарям виплатили лише 48% заробітку.

      Теги: Новини України Новини Львова Пожежа Нафта ДСНС
      Джерело: 24 канал
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