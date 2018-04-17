На Львівщині зареєстровано 16 випадків хвороби Лайма

Кліщі атакують жителів України. У кількох областях почастішали звернення до лікаря у з'язку з укусом кліща. А у Львівській області серед дорослого населення зареєстровано 16 випадків хвороби Лайма.

Про це повідомляє Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України.

"У І-му кварталі 2018 року зареєстровані 16 випадків захворювань людей на хворобу Лайма, що на 9 випадків більше, ніж за аналогічний період 2017 року (7 випадків)", – йдеться у повідомленні.

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Зокрема, у Львові зареєстровано 11 хворих, 3 – у Золочівському районі, 1 – у місті Дрогобич і 1 випадок у Яворівському районі.

Також кліщі активізувались на Прикарпатті, Хмельниччині, Закарпатті, Сумщині та Волині.

Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію – читайте за посилання.

Що таке хвороба Лайма? Це природно-осередкова інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів. Хворобу передають кліщі. Характеризується вона переважним ураженням шкіри у вигляді мігруючої еритеми (сильне почервоніння шкіри, яке зумовлює розширення капілярів), а також нервової системи, опорно-рухового апарату і серця.