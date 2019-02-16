На Львівщині затримали впливового наркодилера, який возив психотропи з Європи: фото
На Львівщині затримали 38-річного зловмисника. який під виглядом під виглядом підприємницької діяльності у сфері міжнародних вантажних перевезень транспортував в Україну наркотики у великих кількостях. У наркоділка вилучили психотропів на понад два мільйони гривень.
У поліції зазначили, що затриманий мав зв'язки з представниками наркобізнесу Західної Європи. Ті продавали чоловіку героїн, кокаїн та екстазі великими партіями, а той перевозив їх через кордон і вже збував в Україні.
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На Львівщині затримали впливового наркодилера
У підозрюваного вилучили 330 грамів героїну, 250 грамів кокаїну та 100 грамів МДМА (екстазі). А також два карабіни, пістолет та набої до них.
Проводячи крупні наркооборудки, зловмисник став одним із найвпливовіших наркоділків Львівщини та завозив на територію області контрабандні наркотики і психотропи в особливо великих розмірах,
– сказали у поліції.
Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожуватиме до 12 років за ґрамтами з конфіскацією майна за статтею 307.
У чоловіка вилучили кокаїн, героїн та екстазі
Підозрюваному загрожує до 12 років за ґратами
Відео: На Львівщині затримали впливового наркодилера