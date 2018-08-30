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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Львівщині затримали зловмисників із "контрабандою на крилах"

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На кордоні з Польщею затримали контрабандистів
На кордоні з Польщею затримали контрабандистів / Держприкордонслужба

На українсько-польському кордоні затримали злочинців, які переправляли нелегальні товари між країнами дельтапланом.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України. 

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Саме у небі його і помітили польські прикордонники, а вже українські правоохоронці схопили порушників у селі Лютовиська на Львівщині.

Як виявилося, за аналогічне порушення їх вже затримували півроку тому, дельтаплан тоді вилучили. Але згодом, за рішенням суду, повернули. 

Група реагування затримала чотирьох осіб на двох транспортних засобах іноземної реєстрації. В причепі однієї автівки був малий літальний апарат типу "паротрайк",
– зазначили у повідомленні.

Наразі проводять слідчі дії. 

 

Теги: Новини України Держприкордонслужба контрабанда
Джерело: 24 канал
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