На Львівщині затримали зловмисників із "контрабандою на крилах"
На українсько-польському кордоні затримали злочинців, які переправляли нелегальні товари між країнами дельтапланом.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.
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Саме у небі його і помітили польські прикордонники, а вже українські правоохоронці схопили порушників у селі Лютовиська на Львівщині.
Як виявилося, за аналогічне порушення їх вже затримували півроку тому, дельтаплан тоді вилучили. Але згодом, за рішенням суду, повернули.
Група реагування затримала чотирьох осіб на двох транспортних засобах іноземної реєстрації. В причепі однієї автівки був малий літальний апарат типу "паротрайк",
– зазначили у повідомленні.
Наразі проводять слідчі дії.
Джерело: 24 канал
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