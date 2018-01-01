На Львівщині зіткнулися автопоїзд і мікроавтобус: є постраждалі
У Стрийському районі Львівської області на автодорозі Київ-Чоп зіткнулися мікроавтобус і автопоїзд, в результаті чогогоспіталізували дев'ять людей.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області у Facebook.
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Як зазначається, в поліцію повідомлення про ДТП надійшло о 8:30 ранку 1 січня.
"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Фольксваген Транспортер, 28-річний житель міста Борислав, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автопоїздом під керуванням 23-річного жителя Закарпатської області", – йдеться в повідомленні.
Водій мікроавтобуса і вісім його пасажирів отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані в лікарню, де їх оглядають медики.
Наразі встановлюються обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.