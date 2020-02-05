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      На Львівщині знайшли 40 мертвих свиней, які могли хворіти на африканську чуму: деталі

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      Кількадесят мертвих свиней виявили у селі Вороців, що на Львівщині. Рештки тварин скинули у лісосмугу, однак хто це зробив – невідомо. Зразки м'яса тварин одразу забрали на експертизу з підозрою на африканську чуму. Та побоювання не підтвердилися.

      Шокуючу знахідку виявили лісничі зранку 3 січня. Лісничий Михайло розповів, що робив обхід та побачив мертвих тварин.

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      Він припустив, що вони лежать там не один день. Лісничий викликав поліцію. Скільки тварини пролежали у лісі – точно невідомо. Але їхній вигляд занепокоїв експертів, які приїхали на місце.

      Провели відбір зразків в лабораторію на виявлення чи виключення африканської чуми,
      – пояснив начальник районного управління Держпродспоживслужби Юрій Бундз.

      Небезпечної інфекції не виявили. Вражає те, що у навколишніх селах нема свиноферм або пов'язаних із ними підприємств. Та попри те, зловмисники знали, куди скидати рештки тварин.

      Майстер лісу Ярослав додав, що лісосмуга розташована далеко, людей там майже немає. 

      Цікаво, що зловмисники оминули камери відеоспостереження, яких у Вороцеві аж одинадцять. Однак працівники сільради переглядатимуть записи ще раз. Тим часом поліція проводитиме перевірку за фактом викидання решток тварин. А допоки сільрада власним коштом повинна вивезти туші. 

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Світ тварин Новини Львова Поліція
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