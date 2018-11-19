На Львівщині знайшли повішеним 24-річного контрактника

У неділю, 18 листопада, у місті Яворів, що на Львівщині, в орендованій квартирі знайшли повішеним військового 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Про це повідомила прес-служба бригади виданню ZAXID.NET.

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Зазначається, що смерть наступила внаслідок удушення.

Ім'я військовослужбовця наразі не розголошують.

Це молодий військовослужбовець. Він усього півтора року на контракті, і вже побував у зоні проведення АТО. Нам невідомо, чому він міг таке зробити,

– прокоментував керівник прес-служби бригади Володимир Фітьо.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з позначкою "самогубство". Розслідування триває.