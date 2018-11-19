На Львівщині знайшли повішеним 24-річного контрактника
У неділю, 18 листопада, у місті Яворів, що на Львівщині, в орендованій квартирі знайшли повішеним військового 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.
Про це повідомила прес-служба бригади виданню ZAXID.NET.
Читайте також: Стало відоме ім'я захисника, що загинув на Донбасі
Зазначається, що смерть наступила внаслідок удушення.
Ім'я військовослужбовця наразі не розголошують.
Це молодий військовослужбовець. Він усього півтора року на контракті, і вже побував у зоні проведення АТО. Нам невідомо, чому він міг таке зробити,
– прокоментував керівник прес-служби бригади Володимир Фітьо.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з позначкою "самогубство". Розслідування триває.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
Росія збільшить експорт зброї, — Путін27 січня 2015 , 20:36
Динамо прорвало, Ворскла на підйомі, а Раванеллі не витримав українських реалій – підсумки 9 туру УПЛ24 вересня , 13:00