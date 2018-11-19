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      На Львівщині знайшли повішеним 24-річного контрактника

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      На Львівщині знайшли повішеного військового
      На Львівщині знайшли повішеного військового / Фото з відкритих джерел

      У неділю, 18 листопада, у місті Яворів, що на Львівщині, в орендованій квартирі знайшли повішеним військового 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

      Про це повідомила прес-служба бригади виданню ZAXID.NET.

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      Зазначається, що смерть наступила внаслідок удушення.

      Ім'я військовослужбовця наразі не розголошують.

      Це молодий військовослужбовець. Він усього півтора року на контракті, і вже побував у зоні проведення АТО. Нам невідомо, чому він міг таке зробити,
      – прокоментував керівник прес-служби бригади Володимир Фітьо.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з позначкою "самогубство". Розслідування триває. 

      Теги: Новини України Новини Львова Збройні Сили України Самогубство
      Джерело: 24 Канал
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