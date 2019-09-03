На Львівщині знайшли тіло жінки, зашите в мішок

У Стрийському районі на Львівщині знайшли жінку, яка два тижні вважалась зниклою безвісти. Неподалік інциденту виявили труп чоловіка з порізаною шиєю.

31 серпня 37-річну мешканку села знайшли у будинку чоловіка, тіло якого виявили неподалік, про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Львівській області.

Читайте також: В Одеській області знайшли тіло чоловіка з відрізаною головою

Поруч з 58-річним загиблим у траві лежала коса, заплямована кров'ю.

Поліцейські з'ясовують обставини події.

Смерть жінки трактують як умисне вбивство, а чоловіка підозрюють у самогубстві.

Тіла направлені на судово-медичну експертизу.