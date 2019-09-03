На Львівщині знайшли тіло жінки, зашите в мішок
У Стрийському районі на Львівщині знайшли жінку, яка два тижні вважалась зниклою безвісти. Неподалік інциденту виявили труп чоловіка з порізаною шиєю.
31 серпня 37-річну мешканку села знайшли у будинку чоловіка, тіло якого виявили неподалік, про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Львівській області.
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Поруч з 58-річним загиблим у траві лежала коса, заплямована кров'ю.
Поліцейські з'ясовують обставини події.
Смерть жінки трактують як умисне вбивство, а чоловіка підозрюють у самогубстві.
Тіла направлені на судово-медичну експертизу.
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