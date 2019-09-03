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      На Львівщині знайшли тіло жінки, зашите в мішок

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      На Львівщині знайшли тіло жінки в мішку і труп чоловіка з порізаним горлом
      На Львівщині знайшли тіло жінки в мішку і труп чоловіка з порізаним горлом / kalynivka.city

      У Стрийському районі на Львівщині знайшли жінку, яка два тижні вважалась зниклою безвісти. Неподалік інциденту виявили труп чоловіка з порізаною шиєю.

      31 серпня 37-річну мешканку села знайшли у будинку чоловіка, тіло якого виявили неподалік, про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Львівській області. 

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      Поруч з 58-річним загиблим у траві лежала коса, заплямована кров'ю.

      Поліцейські з'ясовують обставини події.

      Смерть жінки трактують як умисне вбивство, а чоловіка підозрюють у самогубстві.

      Тіла направлені на судово-медичну експертизу.

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      Теги: Новини Львова Кримінал Кримінальні новини
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