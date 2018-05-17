На Львівщині знайшли застреленим офіцера: з'явилися деталі

Начальник варти, тіло якого виявили на території одного з військових містечок Львівщини, конфлікту з товаришами по службі не мав, а постріли в нього було здійснено з його ж табельної зброї.

Раніше сайт "24" повідомляв, що 17 травня на території одного з військових містечок Львівщини у вартовому приміщенні виявили тіло начальника варти з двома вогнепальними пораненнями – в області голови та грудей.

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Як повідомили у військовій прокуратурі, постріли було здійснено з його ж табельної зброї – пістолета Макарова, передає ТСН.

Також зазначається, що загиблий був старшим добового наряду, а решта четверо військовослужбовців чергували в цей час на території своєї частини. У підсумку, один із них почув постріли та прибіг у приміщення вартового містечка, де знайшов тіло капітана та пістолет.

За попередніми даними, конфлікту з однослуживцями у військового не було.

"Розглядаються всі версії: розглядається версія самогубство, доведення до самогубства та також умисне вбивства. Інші дані можна буде сказати після результатів експертиз, проведення допитів і слідчо-розшукових дій", – розповів заступник військового прокурора Львівського гарнізону Тарас Кохалик.

Нагадаємо, нещодавно у Києві 64-річний колишній військовий скоїв дві невдалі спроби самогубства.