На Львівщині зникли безвісти батько з маленьким сином: фото

У Львівській області правоохоронці розшукують 30-річного чоловіка і його 6-річного сина, які ще 13 січня виїхали із села на Сокальщині та зникли безвісти.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області у Facebook.

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"У Червоноградський відділ поліції 15 січня за допомогою звернулася 44-річна львів'янка. Жінка повідомила, що 30-річний Назар Володимир Романович та його 6-річний син Назар Михайло Володимирович, які проживають у Львові, 13 січня виїхали із села Конотопи, Сокальського району, після чого на зв’язок не виходять і їхнє місцезнаходження невідоме", – розповіла львів'янка.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство з відміткою "зникнення безвісті") Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження зниклих і звертаються до усіх, хто володіє будь-якою корисною інформацією – повідомте у найближчий відділ поліції, або зателефонуйте на оперативну лінію 102.



На Львівщині зникли батько з сином



На Львівщині зник безвісти 30-річний батько з малолітнім сином