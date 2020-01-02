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      На Львівщині знищили 220 кілограм апельсин: причина

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      На Львівщині знищили 220 кілограм апельсин / ti.fitful.info

      У Львівській області виявили заражені плодовими мухами апельсини, які експортувалися з Туреччини.

      Державними фітосанітарними інспекторами при проведенні контролю об’єктів регулювання в ВМО "Городок" митного поста "Західний" на Львівщині у вантажі знайшли заражені апельсини із Туреччини. Про це на офіційному сайті повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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      220 кілограмів турецьких апельсинів з карантинними організмами було знищено.

      З метою недопущення подібних випадків до країни-експортера – Туреччині буде надіслана нотифікація про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

      Чим небезпечні середземноморські плодові мухи?Небезпечний інвазивний вид, карантинний об'єкт, шкідник плодових культур.Пошкоджують більш ніж 200 видів різних рослин плодових і овочевих культур, переважно цитрусових (лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут), а також граната, банана, інжиру, хурми, персика, абрикоса, сливи, черешні, яблуні, авокадо, кава, суниці, фініки, винограду, помідорів, баклажанів, болгарського перцю та ін.

      Пошкоджені личинками плоди передчасно обпадають. У місцях пошкодження м'якоть плодів руйнується, хоча зовні вони зберігають здоровий вигляд. При яйцекладках пошкоджується шкірка, що сприяє гниттю плодів і розвитку цвілі.

      У районах поширення виду, при випадках його масового розмноження, муха може повністю знищувати урожай плодів, овочів і винограду. Муха пошкоджує і знищує в деяких країнах Середземномор'я і Південної Америки від 30 до 100% плодів таких важливих культур як персик, абрикос і слива.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини України Новини Львова Продукти
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