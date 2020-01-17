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      На Львівщині зупинився підйомник з 32 туристами: фото, відео

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      На Львівщині туристи застрягли на гірськолижному витязі / Фейсбук ДСНС України

      На горі Погар у Сколівському районі, що на Львівщині, зупинився підйомник. У пастці опинилися 32 туристів. Рятувальникам вдалося усіх зняти.

      Про завершення рятувальної операції повідомили у фейсбуці Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

      Читайте також: У Франції майже сто лижників застрягли на гірськолижному підйомнику: фото і відео

      Рятувальні роботи завершили приблизно о 19:30. Зняли 32 людей, серед них – 5 дітей,
      – йдеться в повідомленні.

      Деякі лижники провели на підйомнику понад 2 години. Станом на 20:00 до медиків по допомогу ніхто із туристів не звертався.

      Про зупинку крісельного витягу на горі Погар ДСНС повідомили о 17:00.  У рятувальній операції взяли участь 17 співробітників відомства та 3 одиниці техніки. Попередня причина зупинки – несправність редуктора.

      витяг львівщина гори
      На Львівщині зупинився гірськолижний витяг / Фото: фейсбук ДСНС

      славське погар
      Як відбувалися рятувальні роботи / Фото: фейсбук ДСНС

      погар
      На витязі застрягли 5 дітей / Фото: фейсбук ДСНС

      Рятувальники проводять заходи щодо зняття туристів з підйомника: відео

      Що відомо про гору Погар? Гірська вершина, розташована у Сколівському районі, що на Львівщині. На ній є дві бугельні канатні дороги, довжиною по 700 – 800 метрів кожна.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Львова ДСНС Карпати Надзвичайні ситуації
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