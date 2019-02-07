На людей падають брили снігу та льоду: у Харкові зафіксували рекордну кількість потерпілих

Із приходом відлиги з дахів будинків почали падати гігантські брили снігу й льоду. Лише у Харкові за тиждень через це постраждали чимало людей.

65-річна мешканка Харкова потрапила до реанімації після того, як впала з балкона – намагалася збити бурульки. Жінка отримала травму голови, відкритий перелом лівого передпліччя, рвану рану губи та забої.

Куди звертатися, якщо на людину впала бурулька та хто за це відповідатиме – читайте у матеріалі 24 каналу

Постраждалу без свідомості знайшли на землі перехожі. Місцеві пригадали, що в день інциденту дах справді був повністю вкритий кригою.



Крига на даху у Харкові

Лікарі кажуть, що врятувати жінку вдалося дивом, проте її стан вони наразі оцінюють як важкий.

Це – не перша жертва льоду у Харкові. Напередодні крижаний шмат впав на чоловіка, що заходив у під"їзд свого будинку. Постраждалий отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та множинні рвані рани обличчя.



Один з будинків у Харкові

В середині січня до харківської лікарні привезли жінку, яка разом із подругою йшла святкувати її день народження: жінці на голову впала крижина.

А 4 лютого у гаражному кооперативі Харкова, де зберігається понад тисяча машин, на автомобілі впав дах із тоннами снігу, шифером та цеглою. Постраждали двоє людей, дві машини понівечені вщент.



Сніг роздавив 2 машини Hyundai та "Жигулі"

Кількість повідомлень про потерпілих від криги харків'ян цьогоріч уже побила всі рекорди: стільки випадків не фіксували навіть загалом впродовж декількох попередніх років.

Тим часом, у харківській мерії розводять руками й переконують, що і так щосили борються з кригою: щодня понад 150 промислових альпіністів знімають лід та бурульки з будинків у місті.