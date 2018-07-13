На людині вперше випробували кольоровий рентген: знімки

На одному з творців кольорового рентгену Філі Батлеру випробували його винахід – просканували зап’ястя.

Про це повідомляє MARS Bioimaging.

Винахід Батлера робить тривимірні кольорові зображення. З його допомогою можна розгледіти м'які тканини, жир і кістки.

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Винахід працює на основі спеціальних детекторів з потужною енергетичною роздільною здатністю. Детектори, використані науковцями, розробляли для адронного коллайдера.

Далі винахідники планують провести низку досліджень, щоб порівняти нове обладнання зі старим.

Кольоровий рентген

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