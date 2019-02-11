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      На лютневому морозі: журналіст показав фото кілометрових черг до пунктів пропуску на Донбасі

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      Іспанський журналіст показав фото кілометрових черг до пунктів пропуску на Донбасі
      Іспанський журналіст показав фото кілометрових черг до пунктів пропуску на Донбасі / Радіо Свобода

      Аби потрапити на контрольовану Україною територію, жителі окупованих територій повинні вистоювати кілометрові черги. Це загрожує здоров'ю українців – все частіше спостерігачі фіксують фатальні наслідки таких очікувань.

      Іспанський фотожурналіст Ману Брабо опублікував світлини з пункту пропуску на лінії зіткнення в Станиці Луганській на своїй сторінці у Instagram.

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      Журналіст зазначив, що перший знімок був зроблений у лютому 2019 року. На ньому українці чекають, щоб увійти в контрольовану урядом зону на прикордонному переході між Україною і окуопваною територією. Інші фото, за словами журналіста, були зроблені в лютому 2018 року.

      "Українці чекають черги, щоб увійти в контрольовану урядом зону на перетині кордону між Україною і самопроголошеною "ЛНР" у Станиці Луганській, Луганська область, Україна. 7 лютого 2019 року", – підписав він фото.

      КПВВ на Донбасі
      Українці чекають у кілометрових чергах/ Скріншот із Instagram manubrabo

      Черги до пунктів пропуску
      У чергах – тиснява/ Скріншот із Instagram manubrabo

      Черги до пунктів пропуску
      Станиця Луганська/ Скріншот із Instagram manubrabo

      Брабо відомий своїми репортажами з Донбасу і є лауреатом Пулітцерівської премії.

      Зазначимо, що проросійські бойовки та їхні найманці тримають людей в чергах на блокпостах уздовж лінії зіткнення, що загрожує життю та здоров’ю цивільного населення. У таких чергах українцям українцям стає зле – спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ фіксують смертельні випадки.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      1- Ukrainian people wait the line to enter the government controlled area at the border cross between #ukraine and the self-proclaimed rebel Luhansk People's Republic (LPR) in Stanytsia Luhanska, Luhansk region, Ukraine. February 7, 2019. @manubrabo for Ukraine NGO Forum. 2-Ukrainian elderly woman stands while wait g to enter the Government controlled area at the border crossing between Ukraine and the self-proclamed rebel Luhanska People's Republic (LPR) in Stanytsia Luhanska, Luhansk Region, Ukraine. February 7, 2018 3-Ukraonian woman rest within a Red Cross assistance help point while leaving Government controlled area at the border crossing between Ukraine and the self-proclamed rebel Luhanska People's Republic (LPR) in Stanytsia Luhanska, Luhansk Region, Ukraine. February 7, 2018 Around 10 thousand people cross the contact line daily i to government control territory to get goods, pensions or medicines. The process can take several hours and cold temperatures in winter increase the risk for the elderly people. Aprox 60%. The ongoing conflict in Ukraine Between government an armed groups is disproportioately harming elder people, specially women and people with disabilities. According to a UN report an estimated 30% (more than a million) affected by the conflict is above 60, many of whom driven from their homes due to the violence along the "contact line" In 2018 1.1 million people has use the crossing points along the contact line more than a half elderly people, aprox a 15% more than in 2017. #FreedomOfMovement #HumanitarianCrisis #UkraineNotForgotten #phojournalism #warphotography #war #onassignment

      Допис, поширений Manu Brabo (@manubrabo)

       

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Журналісти
      Джерело: 24 Канал
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