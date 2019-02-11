На лютневому морозі: журналіст показав фото кілометрових черг до пунктів пропуску на Донбасі

Аби потрапити на контрольовану Україною територію, жителі окупованих територій повинні вистоювати кілометрові черги. Це загрожує здоров'ю українців – все частіше спостерігачі фіксують фатальні наслідки таких очікувань.

Іспанський фотожурналіст Ману Брабо опублікував світлини з пункту пропуску на лінії зіткнення в Станиці Луганській на своїй сторінці у Instagram.

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Журналіст зазначив, що перший знімок був зроблений у лютому 2019 року. На ньому українці чекають, щоб увійти в контрольовану урядом зону на прикордонному переході між Україною і окуопваною територією. Інші фото, за словами журналіста, були зроблені в лютому 2018 року.

"Українці чекають черги, щоб увійти в контрольовану урядом зону на перетині кордону між Україною і самопроголошеною "ЛНР" у Станиці Луганській, Луганська область, Україна. 7 лютого 2019 року", – підписав він фото.



Українці чекають у кілометрових чергах/ Скріншот із Instagram manubrabo



У чергах – тиснява/ Скріншот із Instagram manubrabo



Станиця Луганська/ Скріншот із Instagram manubrabo

Брабо відомий своїми репортажами з Донбасу і є лауреатом Пулітцерівської премії.



Зазначимо, що проросійські бойовки та їхні найманці тримають людей в чергах на блокпостах уздовж лінії зіткнення, що загрожує життю та здоров’ю цивільного населення. У таких чергах українцям українцям стає зле – спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ фіксують смертельні випадки.