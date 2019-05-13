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      На Мальдівах трагічно загинула молода українка

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      На Мальдівах загинула українська туристка
      На Мальдівах загинула українська туристка / maldivesindependent.com

      31-річна українська туристка трагічно загинула під колесами автобуса на Мальдівських островах в передмісті столиці Мале.

      Трагедія сталася, коли українка гуляла зі своєю подругою біля заправки, повідомляє місцеве видання Maldives Independent.

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      Відомо, що жінки намагалися втекти від автобуса, який їхав на них. Нога українки застрягла на обочині, і її переїхав автобус. Іншій туристці вдалося врятуватися.

      У місцевій поліції припустили, що інцидент трапився через те, що водій міг заснути за кермом. Наразі його заарештували.

      Туристи, які перебували в самому автобусі, не постраждали.

      blog_ava
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      Теги: Жертви Мальдіви Аварії та ДТП
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