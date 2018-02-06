На Мальдівах запровадили надзвичайний стан

Президент Мальдів Абдулла Ямін у понеділок, 5 лютого, оголосив режим надзвичайного стану на два тижні.

Про це пише "Німецька хвиля".

Розпорядження глави держави, зокрема, наділяє сили безпеки широкими повноваженнями щодо затримання та арешту підозрюваних осіб.

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Оголошення про запровадження надзвичайних заходів Ямін зробив у ефірі державного телебачення. Тоді ж заарештували екс-президента країни Абдул Гаюма.

До оголошення режиму надзвичайного стану президента острівної країни спонукала постанова верховного суду країни. Минулого тижня найвища судова інстанція Мальдівів скасувала вироки кільком політичним лідерам, у тому числі й колишньому президенту країни Мохаммеду Нашиду. Президента Яміна відмовився їх звільняти.