На Мальті туристичний автобус потрапив у смертельну ДТП: фото
На Мальті через зіткнення екскурсійного автобуса з гілками дерева загинули двоє туристів, ще шестеро осіб зазнали травм.
Про це пише Reuters.
Усі постраждали перебували на другому ярусі автобуса. Серед постраждалих є двоє дітей.
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Аварія трапилася за 16 кілометрів від столиці країни Валетти на популярному туристичному маршруті.
Як зазнає ЗМІ, гілки розміщувалися надто низько, імовірно, через сильні вітри, які вирували у країні нещодавно.
Джерело: 24 Канал
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