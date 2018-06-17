19:04
17 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 18°C
  • понеділок
    28°C 18°C
  • вівторок
    28°C 17°C
  • середа
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Марш рівності спробували провезти скульптуру статевого акту "Путіна" з афроамериканцем: відео

953 Читать новость на русском
На Марш рівності спробували провезти скульптуру "Путіна" у нецензурній позі
На Марш рівності спробували провезти скульптуру "Путіна" у нецензурній позі / Скріншот з відео

У неділю, 17 червня, у Києві активісти організації "Братство" спробували провезти на Марш рівності "КиївПрайд-2018" скульптуру, на якій зображений статевий акт чоловіка з "георгіївськими стрічками", схожого на президента Росії Володимира Путіна, та афроамериканця.

Відповідне відео опублікувало "Всесвітньо-Броварське Телебачення".

На кадрах відео видно, як активісти намагалися провезти монумент крізь кордон поліції. Члени "Братства" заявили, що хочуть встановити скульптуру на тому місці, де був розташований пам'ятник Леніну.

Читайте також: У Києві біля відділку поліції спалили ЛГБТ-прапор

"Ми виступаємо за експорт усіх цих прайдів у Москву", – заявили вони.

Проте правоохоронці не пропустили людей зі скульптурою через загородження.

Марш рівності Київ КиївПрайд Братство скульптура Путін
Активісти на спеціальній платформі везли скульптуру "Путіна" на Марш рівності у Києві

Київ Марш рівності скульптура Путін секс статевий акт афроамериканець
Активістам не вдалося провести на Марш рівності скульптуру "Путіна"

Нагадаємо, 17 червня у Києві відбувся Марш рівності "КиївПрайд-2018". Перед початком акції її противники влаштували сутички з правоохоронцями. Внаслідок цього поліція затримала 56 осіб, деякі з них отримали травми. Згодом усіх затриманих відпустили.

Теги: Новини України Новини Києва ЛГБТ Поліція Володимир Путін Курйозні новини
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Обережно, реклама Леді Ю всюди, або Як Тимошенко бореться за пост Президента
сьогодні, 19:01 Обережно, реклама Леді Ю всюди, або Як Тимошенко бореться за пост Президента
Ольга Бродська 28
Чиї імена стоять за підписанням сфальсифікованого закону про Антикорупційний суд
сьогодні, 17:00 Чиї імена стоять за підписанням сфальсифікованого закону про Антикорупційний суд
Єгор Соболєв 771
Ціни в туристичних містах Європи: де дешевше
сьогодні, 16:05 Ціни в туристичних містах Європи: де дешевше
744
Открытие H&M в Украине доказывает, что мы медленно вползаем в Европу
сьогодні, 11:57 Открытие H&M в Украине доказывает, что мы медленно вползаем в Европу
Ілля Кенігштейн 1148
В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
сьогодні, 08:35 В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
Ольга Черненко 1738
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук