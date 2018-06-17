На Марш рівності спробували провезти скульптуру статевого акту "Путіна" з афроамериканцем: відео

У неділю, 17 червня, у Києві активісти організації "Братство" спробували провезти на Марш рівності "КиївПрайд-2018" скульптуру, на якій зображений статевий акт чоловіка з "георгіївськими стрічками", схожого на президента Росії Володимира Путіна, та афроамериканця.

Відповідне відео опублікувало "Всесвітньо-Броварське Телебачення".

На кадрах відео видно, як активісти намагалися провезти монумент крізь кордон поліції. Члени "Братства" заявили, що хочуть встановити скульптуру на тому місці, де був розташований пам'ятник Леніну.

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"Ми виступаємо за експорт усіх цих прайдів у Москву", – заявили вони.

Проте правоохоронці не пропустили людей зі скульптурою через загородження.



Активісти на спеціальній платформі везли скульптуру "Путіна" на Марш рівності у Києві



Активістам не вдалося провести на Марш рівності скульптуру "Путіна"

Нагадаємо, 17 червня у Києві відбувся Марш рівності "КиївПрайд-2018". Перед початком акції її противники влаштували сутички з правоохоронцями. Внаслідок цього поліція затримала 56 осіб, деякі з них отримали травми. Згодом усіх затриманих відпустили.