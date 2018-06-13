На Марсі вирує потужний шторм, місія NASA під загрозою

Вже тиждень на Марсі вирує потужна пилова буря. Тож місія марсоходу Opportunity опинилась під загрозою. Шторм такий сильний, що навіть закриває Сонце.

Про це пише The Verge.

Тож це ускладнює можливість отримання світла сонячними батареями, які генерують енергію і заряджають внутрішню батарею робота.

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Тож інженери NASA чекають, чи зможе марсохід витримати шторм і відновити роботу, коли порох уляжеться. Шторм застав інженерів зненацька. Він з'явився ще 3 червня і до нині лише збільшується.

Якщо напруга батареї стане занадто низькою, марсохід не зможе зв'язатися з інженерами на Землі до закінчення бурі, тож NASA не знатиме, в якому стані апарат. Якщо резервні потужності марсохода вичерпаються, він більше не зможе рухатися.

Така буря може тривати близько місяця, тож може трапитись, що влітку 2018 року місія Opportunity закінчиться.

Що таке Opportunity? Це другий марсохід космічного агентства NASA, який був запущений в рамках проекту Mars Exploration Rover. На поверхню Марса він опустився 25 січня 2004 року.

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