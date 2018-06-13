16:18
13 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
25°C 17°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін розхвилювався. Головне багатство росіян
Вєсті Кремля
22:43, 12 червня
Вєсті.UA. Атака дронів. Покарання за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:13, 12 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Космос

На Марсі вирує потужний шторм, місія NASA під загрозою

281 Читать новость на русском
Місія NASA на Марсі під загрозою
Місія NASA на Марсі під загрозою / mars.nasa.gov

Вже тиждень на Марсі вирує потужна пилова буря. Тож місія марсоходу Opportunity опинилась під загрозою. Шторм такий сильний, що навіть закриває Сонце.

Про це пише The Verge.

Тож це ускладнює можливість отримання світла сонячними батареями, які генерують енергію і заряджають внутрішню батарею робота.

Читайте також: Гучне відкриття NASA: з’явились нові докази, що свідчать про існування життя на Марсі

Тож інженери NASA чекають, чи зможе марсохід витримати шторм і відновити роботу, коли порох уляжеться. Шторм застав інженерів зненацька. Він з'явився ще 3 червня і до нині лише збільшується.

Якщо напруга батареї стане занадто низькою, марсохід не зможе зв'язатися з інженерами на Землі до закінчення бурі, тож NASA не знатиме, в якому стані апарат. Якщо резервні потужності марсохода вичерпаються, він більше не зможе рухатися.

Така буря може тривати близько місяця, тож може трапитись, що влітку 2018 року місія Opportunity закінчиться.

Що таке Opportunity? Це другий марсохід космічного агентства NASA, який був запущений в рамках проекту Mars Exploration Rover. На поверхню Марса він опустився 25 січня 2004 року.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Космос NASA Марс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
сьогодні, 15:00 298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
Повернись живим 534
Что ждет Украину в Европейском Союзе
сьогодні, 13:00 Что ждет Украину в Европейском Союзе
Павло Казарін 630
Образование в США: какой должна быть школа
сьогодні, 12:05 Образование в США: какой должна быть школа
Блог Соцмережі 490
Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
сьогодні, 11:00 Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
Олександра Устінова 516
Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
сьогодні, 08:43 Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
Тимур Чмерук 302
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук