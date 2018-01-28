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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На масові протести проти виборів у Росії вийшли більше 5 тисяч людей

16:00, сьогодні 691 Читать новость на русском
"Страйк виборців" у Росії / Фото з соціальних мереж

У неділю, 28 січня, у низці міст Росії на протести "Страйк виборців", організовані опозиціонером Олексієм Навальним, вийшли загалом 5 тисяч 85 людей.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на Раду при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини.

Зазначимо, що учасники акції протесту "Страйк виборців" хочуть переконати громадян РФ не йти голосувати на вибори президента Росії у березні.

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Так, на протести у Єкатеринбурзі вийшли близько 1 тисячі осіб,

Новосибірську – близько 600,

Нижньому Новгороді – близько 550,

Пермі – 380,

Челябінську – 350,

Омську – 270,

Саратові – 230,

Самарі – 220 ,

Красноярську – 205,

Томську і Владивостоку – 200,

Іркутську – 190,

Хабаровську, Барнаулі, Кемерово – 150,

Іжевську – 120,

Тюмені – 115,

Оренбурзі – 100,

Кургані – 80,

Комсомольську-на-Амурі – 70,

Читі – 63,

Улан-Уде – 60,

Астрахані – 50,

Якутську і Південно-Сахалінську – 35,

Магадані – 20,

Благовєщенську – 16,

Петропавловську-Камчатському – 1.

Теги: Новини Росії протести Мітинги в Росії Вибори в Росії 2018
Джерело: 24 Канал
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