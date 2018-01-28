На масові протести проти виборів у Росії вийшли більше 5 тисяч людей
У неділю, 28 січня, у низці міст Росії на протести "Страйк виборців", організовані опозиціонером Олексієм Навальним, вийшли загалом 5 тисяч 85 людей.
Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на Раду при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини.
Зазначимо, що учасники акції протесту "Страйк виборців" хочуть переконати громадян РФ не йти голосувати на вибори президента Росії у березні.
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Так, на протести у Єкатеринбурзі вийшли близько 1 тисячі осіб,
Новосибірську – близько 600,
Нижньому Новгороді – близько 550,
Пермі – 380,
Челябінську – 350,
Омську – 270,
Саратові – 230,
Самарі – 220 ,
Красноярську – 205,
Томську і Владивостоку – 200,
Іркутську – 190,
Хабаровську, Барнаулі, Кемерово – 150,
Іжевську – 120,
Тюмені – 115,
Оренбурзі – 100,
Кургані – 80,
Комсомольську-на-Амурі – 70,
Читі – 63,
Улан-Уде – 60,
Астрахані – 50,
Якутську і Південно-Сахалінську – 35,
Магадані – 20,
Благовєщенську – 16,
Петропавловську-Камчатському – 1.