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      На грі АЕК –"Аякс" виникли криваві сутички, у бій пішли фаєри та коктейль Молотова: фото, відео

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      На трибунах стадіону АЕКа виникли сутички
      На трибунах стадіону АЕКа виникли сутички / twitter.com/thecasualultra

      Під час матчу 5-го туру Ліги чемпіонів між грецьким АЕКом та нідерландським "Аяксом" виникли сутички на трибунах.

      Усе розпочалося ще в понеділок, 26 листопада. Уболівальники "Аякса" влаштували спільні розваги з фанатами "Панатінаїкоса", який є принциповим ворогом АЕКа.


      Фото: AFP OR LICENSORS

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      Уже сьогодні відбулися найбільші сутички. Зокрема, після словесних перепалок гостей закидали фаєрами, а один фанат і зовсім кинув у натовп коктейль Молотова. Це спровокувало масові бійки.

       

       

      Згодом фанати "Аякса" й "Панатінаїкоса" спробували вирватися з сектора, але їх заблокувала поліція. Захиснику гостей Маттейсу де Лігту вдалося заспокоїти фанатів.


      Фото: AP:ASSOCIATED PRESS

       

       

      Нагадаємо, що матч АЕК - "Аякс" завершився перемогою гостей з рахунком 0:2.

       

      Теги: Спорт Ліга чемпіонів Футбол
      Джерело: 24 Канал
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