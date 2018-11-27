На грі АЕК –"Аякс" виникли криваві сутички, у бій пішли фаєри та коктейль Молотова: фото, відео
Під час матчу 5-го туру Ліги чемпіонів між грецьким АЕКом та нідерландським "Аяксом" виникли сутички на трибунах.
Усе розпочалося ще в понеділок, 26 листопада. Уболівальники "Аякса" влаштували спільні розваги з фанатами "Панатінаїкоса", який є принциповим ворогом АЕКа.
Фото: AFP OR LICENSORS
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Уже сьогодні відбулися найбільші сутички. Зокрема, після словесних перепалок гостей закидали фаєрами, а один фанат і зовсім кинув у натовп коктейль Молотова. Це спровокувало масові бійки.
Згодом фанати "Аякса" й "Панатінаїкоса" спробували вирватися з сектора, але їх заблокувала поліція. Захиснику гостей Маттейсу де Лігту вдалося заспокоїти фанатів.
Фото: AP:ASSOCIATED PRESS
Нагадаємо, що матч АЕК - "Аякс" завершився перемогою гостей з рахунком 0:2.