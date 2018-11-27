На грі АЕК –"Аякс" виникли криваві сутички, у бій пішли фаєри та коктейль Молотова: фото, відео

Під час матчу 5-го туру Ліги чемпіонів між грецьким АЕКом та нідерландським "Аяксом" виникли сутички на трибунах.

Усе розпочалося ще в понеділок, 26 листопада. Уболівальники "Аякса" влаштували спільні розваги з фанатами "Панатінаїкоса", який є принциповим ворогом АЕКа.



Фото: AFP OR LICENSORS

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Greece, Athens 26.11.2018

AEK (+Partizan Minsk) vs. Ajax (+Cracovia+Panathinaikos), the night before the game. pic.twitter.com/cuInCIifpC — HooligansTV (@HooligansTV1) 26 листопада 2018 р.

Уже сьогодні відбулися найбільші сутички. Зокрема, після словесних перепалок гостей закидали фаєрами, а один фанат і зовсім кинув у натовп коктейль Молотова. Це спровокувало масові бійки.

Scenes in Athens tonight where an AEK fan has just ran to the away end and launched a molotov cocktail at the Ajax fans! pic.twitter.com/hVo2EKydd8 — Casual Ultra (@thecasualultra) 27 листопада 2018 р.

Згодом фанати "Аякса" й "Панатінаїкоса" спробували вирватися з сектора, але їх заблокувала поліція. Захиснику гостей Маттейсу де Лігту вдалося заспокоїти фанатів.



Фото: AP:ASSOCIATED PRESS

AEK Athens fans throwing flares and molotov cocktails at Ajax fans before the game. What is the police doing? pic.twitter.com/NzNmz52ps9 — Mootaz Chehade (@MHChehade) 27 листопада 2018 р.

Нагадаємо, що матч АЕК - "Аякс" завершився перемогою гостей з рахунком 0:2.