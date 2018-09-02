На матчі чемпіонату України з футболу вивісили банер про Кобзона: фото
У матчі 7-го туру УПЛ між чернігівською "Десною" та донецьким "Олімпіком" фанати господарів вивісили банер зі згадкою про Йосифа Кобзона.
На банері фанатів міститься напис "КобзON – КобзOFF". У такий спосіб вболівальники "сіверян" обіграли смерть Йосифа Кобзона.
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Банер на матчі Десна – Олімпік (фото: Олег Барков)
Нагадаємо, Йосип Кобзон помер 30 серпня на 81 році життя внаслідок прогресуючого онкологічного захворювання.
Джерело: 24 Канал
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