На матчі "Динамо" та "Зорі" фанати вивісили провокативний банер: фото

У суботу, 7 квітня, у Києві відбувся матч між місцевим "Динамо" та луганською "Зорею". Фанати киян на цій грі вивісили незвичний банер.

На банері був напис "Продам траву, (044) 521-05-33. Дорого!". Згодом фанати виклали підпис до цього фото: "Якщо вам потрібна трава – Андрій Васильович пропонує варіант вітчизняного виробництва за завищеними цінами. Деталі дізнавайтесь за телефоном, або через сторінку @ffutrava. Інформація прозвучала на правах реклами."

Мова йде про президента Федерації футболу України Андрія Павелка і його завод по виготовленню штучного газону. Вказаний на банері телефон – його прес-служби. А на сторінці @ffutrava розміщено відеосюжет з журналістським розслідуванням про зловживань у ФФУ, пов’язаних з будівництвом футбольних майданчиків по всій Україні.

До слова, Павелко показав свою е-декларацію.