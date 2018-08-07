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На матчі "Динамо" в Чехії буде аншлаг, глядачам пропонуватимуть безкоштовно воду

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Матч "Динамо" проти "Славії" гратиме на "Еден арена" у Празі
Матч "Динамо" проти "Славії" гратиме на "Еден арена" у Празі

Київське "Динамо" стартує в єврокубках матчем проти празької "Славії" у Чехії у вівторок, 7 серпня. Місцеві мешканці розкупили всі квитки на цей матч.

Гра відбудеться на стадіоні "Еден арена", який вміщує 20 тисяч глядачів. Ще за декілька днів до матчі всі квитки на гру "Славії" проти "Динамо" були продані. Київським фанатам дісталося лише 200 квитків.

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Окрім того, в день матчу у празі очікується спека (за даними синоптиків – до +34 градусів за Цельсієм). Відтак керівництво клубу вирішило подбати про своїх вболівальників, і виставити на стадіоні воду з льодом, щоб глядачі на трибунах могли освіжитися. Вода з льодом буде доступна на входах на арену 1, 2 та 4.

Варто зазначити, що це не вперше на матчі "Славії" глядачам безкоштовно видаватиметь холодну воду. Перед тим через аномальну спеку в Чехії таке зробили на домашньому матчі "Славії" проти "Опави" у суботу, 3 серпня.

Нагадаємо, матч у Празі "Славія" – "Динамо" розпочнеться о 19:30 за місцевим часом (о 20:30 за Києвом).

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До слова, матч-відповідь між "Динамо" та "Славією" відбудеться у Києві у вівторок, 14 серпня. А переможець цієї пари зіграє з переможцем пари "Стандарт" – "Аякс" за вихід до групової стадії Ліги Чемпіонів.

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Теги: Новини спорту Динамо Футбол Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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