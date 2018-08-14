На матчі "Динамо" в Лізі чемпіонів вивісили банер про Катерину Гандзюк

На матчі київського "Динамо" під час кваліфікації Ліги чемпіонів проти чеської "Славії", фанати киян вивісили банер.

На ньому вболівальники написали "Вибачте, так а хто замовив Катю Гандзюк".

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Варто додати, що це вже вдруге фанати киян вивішують банер такого змісту під час футбольного матчу. Перший раз це було 3 серпня під час матчу проти донецького "Шахтаря" в чемпіонаті України.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні невідомі облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та керівницю справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Жінка зазнала 30% опіків тіла. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство та розглядає три версії скоєння злочину: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти. У цій справі поліція арештувала 39-річного жителя Херсона Миколу Новікова, якого звинувачують у нападі на Катерину Гандзюк. Однак журналісти стверджують, що поліція затримала невинного.