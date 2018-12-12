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      На матчі "Шахтаря" на НСК "Олімпійський" вивісили провокативний банер: фото

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      Банер на НСК "Олімпійський" у матчі "Шахтар" – "Ліон"
      Банер на НСК "Олімпійський" у матчі "Шахтар" – "Ліон" / Ультрас України

      Перед початком матчу донецького "Шахтаря" на НСК "Олімпійський" у Києві на центральних секторах було розтягнуто провокативний банер.

      Нагадаємо, "Шахтар" свої домашні матчі проводить у Харкові на стадіоні "Металіст". Але через введення воєнного стану у Харківській області, УЄФА постановив перенести матч до Києва.

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      Однак декому з київських вболівальників не надто до вподоби те, що донеччани свій матч проводять саме у Києві. Тож вони розтягнули на центральних секторах банер "Шахтар – вам тут не раді" перед початком зустрічі. А також кинули файєр на поле.

      При цьому через фаєйр довелося відкласти початок матчу, а на секторі сталися заворушення.

      Загалом на грі "Шахтар" – "Ліон" очікувалося близько 30 тисяч вболівальників.

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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