На матчі "Шахтаря" на НСК "Олімпійський" вивісили провокативний банер: фото

Перед початком матчу донецького "Шахтаря" на НСК "Олімпійський" у Києві на центральних секторах було розтягнуто провокативний банер.

Нагадаємо, "Шахтар" свої домашні матчі проводить у Харкові на стадіоні "Металіст". Але через введення воєнного стану у Харківській області, УЄФА постановив перенести матч до Києва.

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Однак декому з київських вболівальників не надто до вподоби те, що донеччани свій матч проводять саме у Києві. Тож вони розтягнули на центральних секторах банер "Шахтар – вам тут не раді" перед початком зустрічі. А також кинули файєр на поле.

При цьому через фаєйр довелося відкласти початок матчу, а на секторі сталися заворушення.

Загалом на грі "Шахтар" – "Ліон" очікувалося близько 30 тисяч вболівальників.