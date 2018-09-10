На матчі Україна – Іспанія очікується справжній аншлаг
Баскетбольні збірні України та Іспанії зійдуться 14 вересня на майданчику київського Палацу спорту.
Квитків на матч залишилося не так і багато, інформує Федерація баскетболу України.
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Усі VIP-квитки та квитки першої категорії викуплені уболівальниками. Також закінчилися квитки соціальної категорії, які Федерація баскетболу України розцінила у діапазоні 80-150 грн. Загалом продано близько 70% перепусток на гру.
У продажу залишилися квитки в діапазоні від 290 до 350 гривень.
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Джерело: 24 Канал
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