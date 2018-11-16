На матчі "Ворскли" з "Арсеналом" очікується аншлаг
У четвер, 29 листопада, "Ворскла" зіграє домашній матч Ліги Європи проти "Арсеналу" на стадіоні імені Андрія Бутовського.
Офіційний Twitter полтавского клубу повідомив, що на поєдинок у продажу залишилося всього 3 тисячі квитків.
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Нагадаємо, що стадіон "Ворскли" здатний вмістити 24 750 уболівальників. Таким чином, в Полтаві вправі розраховувати на аншлаг в матчі з "канонірами" з Лондона.
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Джерело: 24 Канал
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