На матчі "Ворскли" з "Арсеналом" очікується аншлаг

У четвер, 29 листопада, "Ворскла" зіграє домашній матч Ліги Європи проти "Арсеналу" на стадіоні імені Андрія Бутовського.

Офіційний Twitter полтавского клубу повідомив, що на поєдинок у продажу залишилося всього 3 тисячі квитків.

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Нагадаємо, що стадіон "Ворскли" здатний вмістити 24 750 уболівальників. Таким чином, в Полтаві вправі розраховувати на аншлаг в матчі з "канонірами" з Лондона.

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