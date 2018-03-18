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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Майдан у Києві прийшов голова СБУ Грицак: відома причина

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Василь Грицак прийшов на Майдан Незалежності
Василь Грицак прийшов на Майдан Незалежності / Громадське

В неділю, 18 березня, в Києві на Майдан Незалежності, де протестувальники намагалися розібрати металеві конструкції, прийшов голова Служби безпеки України Василь Грицак.

Про це повідомляє "Громадське".

Зазначимо, що на Майдані зібралися учасники акції "Руху нових сил" на акцію з вимогою схвалити новий закон про вибори та з вимогою про відставку Президента України Петра Порошенка.

Згодом учасники маршу "Руху нових сил" почали розбирати металеві конструкції на Майдані Незалежності, встановлені напередодні.

Грицак зазначив, що конструкції є комунальною власністю і розбирати їх "не потрібно".

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"Я тут просто спостерігаю. Не потрібно розбирати те, що належить комунальній власності, але люди мають право говорити те, що вони хочуть", – додав голова СБУ.

Нагадаємо, що 17 березня на Майдані Незалежності в Києві на замовлення Адміністарції Президента з’явилися написи на конструкціях на зразок "Ялта – наш", "Алупка – наш", "Севастополь – наш" та інші.

Теги: Новини України Новини Києва Василь Грицак СБУ протести Міхеїл Саакашвілі
Джерело: 24 Канал
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