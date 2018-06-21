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Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Майдані 12 годин поспіль грають на роялі в підтримку в'язнів Кремля

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Майк Кауфман-Портніков грає на роялі гімн України в авторських обробках
Майк Кауфман-Портніков грає на роялі гімн України в авторських обробках / glavcom.ua

У четвер, 21 червня, у Світовий день музики на Майдані Незалежності у Києві відбувається акція єдності із нашими співвітчизниками, які ув’язнені, піддаються тортурам і голодують в Росії.

Про це повідомив "Главком".

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Піаніст виконає всього 72 варіації гімну України (за кількістю ув’язнених), нова обробка виконується кожних 10 хвилин. Акція "Музика без кайданів" триває з 10:00. Автор і виконавець проекту Майк Кауфман-Портніков грає на роялі гімн України в авторських обробках 12 годин поспіль без перерви на їжу в підтримку українських в'язнів Кремля. 

Книга рекордів України підтвердила готовність зафіксувати цей рекорд. "Світовий день музики" – це щорічний музичний фестиваль, що відбувається в день літнього сонцестояння. "Свято Музики" було організовано в 1982 році у Парижі за ініціативою міністра культури Франції Жака Ланга.

За більш ніж тридцятирічну історію фестиваль вийшов за національні кордони і став світовою подією. Більше 100 держав і 340 міст в усьому світі щороку наприкінці червня проводять живі виступи в рамках Fête de la Musique. В Україні, вже кілька років поспіль, цей день святкує Львів. 

Теги: Музика Новини України Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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