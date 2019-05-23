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      На Майдані чистять Стелу Незалежності: вражаючі фото і відео

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      На Майдані чистять Стелу Незалежності: вражаючі фото і відео
      / the-village.com.ua

      У рамках соціальної акції Clean day у Києві взялись за чистку одного з символів міста – Стели Незалежності. Роботи триватимуть два, проте вже зараз можна побачити разючий контраст між "до" і "після".

      За словами представниці сервісної компанії "Інвайт" Тетяни Давидович, стелу планували помити давно і от до Дня Києва таки вирішили це зробити, пише "Укрінформ". 

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      Роботами займаються більше 25 працівників, серед яких клінери, альпіністи та інженерний персонал, який відповідає за підключення до води. За перший день частину колони вже відчистили. Для цього використовуються спеціальні мийні засоби для видалення кіптяви, вапняного нальоту та графіті, аби не пошкодити поверхню білого мармуру.


      Частину колони вже почистили // The Village

      Оскільки висота пам'ятника складає 62 метри, то до робіт залучили дві автовишки та автоцистерну з водою. Але до верхівки дістатись все одно не вдасться. З такою технікою максимум – це 28 метрів у висоту. Справа у тому, що наразі перекриття Майдану не дозволяє підігнати туди великогабаритну пожежну техніку. У клінінговій компанії пообіцяли повністю закінчити очищення монументу після реконструкції Майдану, коли роботи технічно можна буде виконати. 


      На даному етапі почистять тільки половину стели //The Village

      Всі наліпки та плакати, які залишилися на Стелі з часів Майдану, прибирати не будуть. 

      На Майдані у Києві чистять Стелу Незалежності: відео

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      Теги: Новини України Новини Києва Новини культури
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