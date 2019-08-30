На Майдані Незалежності у Києві сталася пожежа: дим піднявся високо в небо – фото і відео
У Києві на Майдані Незалежності 30 серпня спалахнула пожежа. Стовбур диму піднявся високо в небо. Пожежа трапилася на задньому дворі торгового центру Глобус.
На місце події одразу ж виїхали рятувальники – два пожежні авто та 10 чоловік особового складу, повідомляє ДСНС у місті Києві.
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Вогнеборці з'ясували, що місцем загорання стали сміттєві контейнери. О 19:24 їм вдалося ліквідувати пожежу.
Пожежа на Майдані Незалежності: дивіться фото
Як повідомляє "Інформатор", обійшлося без жертв. Попередньою версією причини пожежі є недопалок, який необережно викинули з верхньої площадки.
Пожежа у центрі Києва: дивіться відео