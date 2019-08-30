На Майдані Незалежності у Києві сталася пожежа: дим піднявся високо в небо – фото і відео

У Києві на Майдані Незалежності 30 серпня спалахнула пожежа. Стовбур диму піднявся високо в небо. Пожежа трапилася на задньому дворі торгового центру Глобус.

На місце події одразу ж виїхали рятувальники – два пожежні авто та 10 чоловік особового складу, повідомляє ДСНС у місті Києві.

Це варто побачити: Пожежу на хімпідприємстві під Львовом вдалося ліквідувати: фото, відео

Вогнеборці з'ясували, що місцем загорання стали сміттєві контейнери. О 19:24 їм вдалося ліквідувати пожежу.

Пожежа на Майдані Незалежності: дивіться фото

Як повідомляє "Інформатор", обійшлося без жертв. Попередньою версією причини пожежі є недопалок, який необережно викинули з верхньої площадки.

Пожежа у центрі Києва: дивіться відео