На Майдані спалахнули протести через відкриття фастфуду у Будинку профспілок: фото

У Києві у Будинку профспілок, згорілому під час Революції Гідності в лютому 2014 року, відкрили ресторан швидкого харчування мережі KFC. Ця подія розлютила українців, тож вони влаштували у столиці акцію протесту.

У соцмережах повідомляють про затриманих та застосування газу.

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"Беркут з Нацгвардією пакує людей на Майдані", – написав у Facebook волонтер Роман Сініцин.

Водночас лідер організації С14 Євген Карась сповістив, що під час інциденту були затримані учасники цієї організації.

В річницю революції виникли написи на забігайлівці КFC, яка надумалась розміститись у профспілках, де гинули люди. Громада вже не раз попереджала, що в цьому місці генделі та караоке не допустимі в будь-якій формі. Менти зараз очепили активістів, чекаємо на автозак,

– написав Карась у Facebook.

Що відомо про події в Будинку профспілок під час Євромайдану? У будівлі були розташовані Федерація професійних спілок України, штаб Майдану (під час Помаранчевої революції) та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану). Будинок майже повністю згорів під час подій 18-20 лютого 2014 року. Активісти звинуватили у підпалі будинку правоохоронців, а силовики переклали відповідальність на "Правий сектор". За даними надзвичайників, після пожежі вдалося врятувати 41 людину, 1 людина загинула.



За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вбивств на Майдані, штурм Будинку профспілок здійснювався за вказівкою колишнього Голови СБУ Олександра Якименка, його першого заступника Володимира Тоцького, керівника центру спецоперацій "Альфа" Олега Присяжного та керівника Антитерористичного центру СБУ Андрія Меркулова.