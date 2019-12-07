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      На Майдані в Києві влаштували акцію на підтримку Білорусі: фото

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      Акція в Києві на підтримку незалежності Білорусі / ukrinform.ua

      На Майдані Незалежності в Києві влаштували акцію на підтримку народу Білорусі в боротьбі за незалежність їхньої країни. Акція відбувається одночасно з протестами білорусів у Мінську.

      "Саме сьогодні Путін з Лукашенком зустрічаються в Сочі, де планується підписання нових домовленостей. Підписання планується на 8 грудня. Більша частка умов нам невідома. Але стало відомо, що буде створено єдиний уряд і єдиний парламент", – сказав Укрінформу прессекретар Руху Солідарності "Разам" Олег Овчинніков.

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      Він назвав це ще одним кроком до побудови союзної держави.

      Це фактично означає, що Лукашенко здає Білорусь Росії. І саме сьогодні ми виступаємо проти здачі Росії Білорусі, 
      – додав Овчинніков.

      Учасники акції в Києві влаштують також пікет біля Посольства Білорусі.

      Організатори акції – Рух Солідарності "Разам", Добровольчий Рух ОУН.

      Що відомо про протести в Білорусі

      Кількасот людей 7 грудня в Мінську вийшли на протест проти інтеграції Білорусі з Росією. Загорнуті в національні прапори протестувальники тримали в руках плакати з написами "Ні російському фашизму і бандитизму", "Ніякої інтеграції", "Це не інтеграція, це окупація". З вигуками "Нехай живе Білорусь!" активісти рвали портрети Путіна. Вигукували також гасла українського Євромайдану, зокрема "Віримо, можемо, переможемо!"

      В якийсь момент на площу, де влаштували протест, прийшли невідомі в цивільному. Між ними та пікетувальниками спалахнули сутички. Проте це не зупинило акцію.

      Чому білоруси вийшли на протест

      Білорусь і Росія ще наприкінці 2018 року вирішили створити робочу групу з врегулювання проблемних питань та розвитку інтеграції. Раніше прем'єр-міністри двох країн говорили про те, що програму інтеграції та "дорожні карти" до неї представлять президентам на початку грудня. Це може бути 8 грудня.

      • Нещодавно у Держдумі Росії заявили про завершення підготовки проєкту Концепції зближення законодавств обох держав.
      • Росія і Білорусь тепер ведуть переговори про єдиний Податковий кодекс, Громадянський кодекс і зовнішньополітичну торгівлю.
      • Планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, об'єднати банківський нагляд, залишивши 2 центробанки.
      • Планують створити єдиний регулятор ринків нафти, газу і електроенергії.
      • Планують частково об'єднати платіжні системи. З 2021 року вони запровадять єдиний доступ до держзакупівель.

      Що каже Лукашенко

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко переконує, що не здасть незалежність і суверенітет країни. Він також запевнив, що не підпише документи, які "принесуть шкоду" державі.

      За словами Лукашенка, Білорусь і Росія не ведуть діалог про створення єдиного парламенту. При цьому повідомив, що робота над програмою дій щодо поглиблення інтеграції в межах Союзної держави і над пакетом "дорожніх карт" перебуває на завершальній стадії.

      На вулиці Києва 8-9 грудня вийдуть десятки тисяч людей
      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Києва Новини Білорусі Новини Росії Новини політики Пікет Протести
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