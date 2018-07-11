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На мексиканського міністра готували замах за допомогою дрона обладнаного гранатами

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Дрон "напічканий" гранатами використали для замаху
Дрон "напічканий" гранатами використали для замаху / vesti.ru

На мексиканського міністра громадської безпеки штату Нижня Каліфорнія Херардо Олачеа здійснили замах за допомогою дрона обладнаного вибухівкою.

Про це повідомляє "РИА Новости".

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Зазначається, що зловмисники скерували дрон обладнаний двома гранатами до будинку Херардо у місті Текате. Однак спроба замаху виявилася не успішною, оскільки гранати не спрацювали.

Крім того, повідомляється, що міністр рідко з'являється в цьому будинку і більше часу проводить у місті Мехіко.

Правоохоронці пов'язали замах на міністра з кампанією, яку провадить уряд штату щодо боротьби з організованою злочинністю.

Теги: Техно Мексика
Джерело: 24 Канал
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