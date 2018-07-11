На мексиканського міністра готували замах за допомогою дрона обладнаного гранатами
На мексиканського міністра громадської безпеки штату Нижня Каліфорнія Херардо Олачеа здійснили замах за допомогою дрона обладнаного вибухівкою.
Про це повідомляє "РИА Новости".
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Зазначається, що зловмисники скерували дрон обладнаний двома гранатами до будинку Херардо у місті Текате. Однак спроба замаху виявилася не успішною, оскільки гранати не спрацювали.
Крім того, повідомляється, що міністр рідко з'являється в цьому будинку і більше часу проводить у місті Мехіко.
Правоохоронці пов'язали замах на міністра з кампанією, яку провадить уряд штату щодо боротьби з організованою злочинністю.
Джерело: 24 Канал
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