На межі між миром і війною: в Маріуполі урочисто відзначали День прикордонника

Маріуполь ніколи не був на кордоні, але військові дії внесли свої корективи. Тепер там є межа між миром і війною, і цей рубіж боронять прикордонники. У місті 2 травня відбулись урочисті заходи з нагоди їхнього професійного свята – Дня прикордонника.

У день професійного свята військові Донецького прикордонного загону демонстрували городянам техніку, завдяки якій бережуть кордони України

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"Хороша техніка. Є і наші, й іноземні зразки. Це непогана безпека", – прокоментували місцеві жителі Сергій та Олексій.



День прикордонника в Маріуполі



На день прикордонника демонстрували техніку



Були й українські, й іноземні зразки

Виставка зброї

Прикордонників, які патрулюють на суші, важко уявити без собаки. Тому на святі й вірний товариш – Делайт. Нюхом він легко знаходить зброю та вибухівку.



Пес-прикордонник Делайт

Прикордонники радіють гостям свята, які прийшли, аби просто сказати їм "дякую". Й щиро вірять, що невдовзі українські тимчасово окуповані території знов повернуться до складу країни.

Настрій, звичайно, гарний, але в той же час не полишаємо думок про те, що війна триває, про те, що головним святом для нас все ж-таки стане день перемоги України над ворогом. День, який ми усіма силами намагаємось наблизити з військовослужбовцями зі складу Об’єднаних сил,

– підкреслила прес-офіцерка Донецького прикордонного загону Валерія Карпиленко.



Валерія Карпиленко