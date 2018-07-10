На межі виживання: як унікальне місто на Львівщині занепадає від олігархічного бізнесу

Центральна влада і олігархи знищують українські міста. Викачують максимум ресурсу, забруднюють довкілля, знищують інфраструктуру, а розплачуватися не планують. Чергова жертва – Борислав на Львівщині. Це унікальне місто, яке розташоване на родовищі чорного золота, однак, воно занепадає.

Місто перенасичене нафтою, адже вона безгосподарно тече вулицями і забруднює довкілля. У ґрунтах важкі метали, вода вважається не питною, а повітря насичене вибухонебезпечним газом, який виділяє нафта.

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Буквально на газовій бочці живуть декотрі місцеві мешканці. І щодня ризикують власним життям. Загалом, десятки, а той сотні тисяч кубометрів газу злітають в повітря Борислава щодня. Хоча таким можна опалювати будинки.



Борислав перенасичений нафтою

Ми ж не хочемо, щоб нам за дармо той газ давали. Ми готові за нього платити по собівартісній ціні, чи якійсь ціні, яка вигідна цій "Укрнафті", лише б воно не забруднювало повітря, а давало користь людям,

– зазначила депутатка Бориславської міськради від фракції "Об`єднання "Самопоміч" Любов Голубіцька.

"Укрнафта", яка займається видобутком в Бориславі ще й руйнує інфраструктуру міста. Зокрема, важка техніка підприємства розбиває дороги, водії – обурені.

Місцевій громаді терпець таки увірвався. Люди перекривають дорогу і зупиняють техніку "Укрнафти".

Транспорт "Укрнафти" кожного дня експлуатує наші дороги,

– наголосила мешканка Борислава.

Під тиском людей "Укрнафта" обіцяє оплатити ремонт дороги частково. Однак найбільша проблема не вирішена, компанія може спричинити економічний колапс в Бориславі. Планує перереєструватися в іншу область і перестане сплачувати податки до місцевого бюджету. Громада б’є на сполох, адже бюджет міста зменшиться чи не вдвічі.



Важка техніка підприємства розбиває дороги

"Податок на доходи фізичних осіб в місцевому бюджеті має дуже вагому роль. Я без перебільшення можу спрогнозувати, що буде дуже непросто і міській раді Борислава, і всім мешканцям міста вистояти в цій складній ситуації", – зазначив народний депутат від фракції "Об'єднання "Самопоміч" Любомир Зубач.

Однак центральна влада ігнорує проблеми громади.

Ми маємо вимагати, щоб держава, в особі уповноважених органів, втрутилась і не допустила дій державного підприємства, які можуть задати суттєву шкоду громаді,

– заявив народний депутат від фракції "Об`єднання "Самопоміч" Любомир Зубач.

Народний депутат Олег Березюк додав, що українська держава багата на ресурси і якісних людей, але через вульгарне, злочинне бандитське управління, яке сьогодні є в руках олігархічних кланів, ця земля страждає.

Зупинимо свавілля влади та олігархів разом.