20:24
8 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
20°C 13°C
  • неділя
    23°C 15°C
  • понеділок
    20°C 15°C
  • вівторок
    21°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, сьогодні
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

На межі з Кримом ставлять намети для допомоги тим, хто покидає півострів після хімвикиду

856 Читать новость на русском
На межі з Кримом ставлять намети для допомоги тим, хто покидає півострів після хімвикиду
На межі з Кримом ставлять намети для допомоги тим, хто покидає півострів після хімвикиду / Фото з соціальних мереж

Станом на 8 вересня у пунктах пропуску на адміністративній межі з окупованим Кримом спостерігаються черги тільки зі сторони півострова. Охочих потрапити до Криму після нещодавнього хімічного викиду – значно менше, адже з української сторони КПП люди проходять швидко.

Про це свідчить інформація Twitter-користувача "Утомлённый парадами".

Читайте також: Через викиди у Криму дорослі і діти звертаються до лікарень на Херсонщині: відома кількість

У повідомленні зазначається, що на адмінмежі з окупованим Кримом працю тільки пункт пропуску "Чонгар".

"Черги тільки на російських КПП, повна сітка народу. З української проходять швидко. Близько 160 авто – на виїзд, на в'їзд – ще більше. Бази митниці не працюють. "Каланчак" закритий, але ввечері піших пускали. Ставлять намети для медичної допомоги тим, хто покидає Крим", – мовиться у дописі.

До слова, станом на 8 вересня завод "Кримський Титан" в Армянську продовжує працювати.

ЯК РОЗГОРТАЮТЬСЯ ПОДІЇ ПІСЛЯ ХІМВИКИДУ НА ЗАВОДІ "Кримський титан":
Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Хімвикид в Армянську
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
сьогодні, 19:00 Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
Злой Одессит
На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
сьогодні, 17:00 На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
Віталій Дейнега
Як Україні не наламати дров у питанні лісу
сьогодні, 16:01 Як Україні не наламати дров у питанні лісу
Максим Єфімов
Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
сьогодні, 12:00 Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
Юрій Чорний
Топ-12 найкращих українських кінопрем'єр, які варто подивитись до кінця року
сьогодні, 11:01 Топ-12 найкращих українських кінопрем'єр, які варто подивитись до кінця року
Катерина Петренко
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
В Одесі спробували підірвати авто директора інституту: фото та відео
 7 вересня , 23:45
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Збірна України U-19, базована на гравцях "Динамо", сенсаційно програла і не вийшла на Євро-2017
 28 березня 2017 , 19:54
Динамо запропонувало повернути "Золотий матч" з сезону 2018/2019
 23 травня , 08:20
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук