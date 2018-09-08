На межі з Кримом ставлять намети для допомоги тим, хто покидає півострів після хімвикиду
Станом на 8 вересня у пунктах пропуску на адміністративній межі з окупованим Кримом спостерігаються черги тільки зі сторони півострова. Охочих потрапити до Криму після нещодавнього хімічного викиду – значно менше, адже з української сторони КПП люди проходять швидко.
Про це свідчить інформація Twitter-користувача "Утомлённый парадами".
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У повідомленні зазначається, що на адмінмежі з окупованим Кримом працю тільки пункт пропуску "Чонгар".
"Черги тільки на російських КПП, повна сітка народу. З української проходять швидко. Близько 160 авто – на виїзд, на в'їзд – ще більше. Бази митниці не працюють. "Каланчак" закритий, але ввечері піших пускали. Ставлять намети для медичної допомоги тим, хто покидає Крим", – мовиться у дописі.
До слова, станом на 8 вересня завод "Кримський Титан" в Армянську продовжує працювати.