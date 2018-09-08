На межі з Кримом ставлять намети для допомоги тим, хто покидає півострів після хімвикиду

Станом на 8 вересня у пунктах пропуску на адміністративній межі з окупованим Кримом спостерігаються черги тільки зі сторони півострова. Охочих потрапити до Криму після нещодавнього хімічного викиду – значно менше, адже з української сторони КПП люди проходять швидко.

Про це свідчить інформація Twitter-користувача "Утомлённый парадами".

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У повідомленні зазначається, що на адмінмежі з окупованим Кримом працю тільки пункт пропуску "Чонгар".

"Черги тільки на російських КПП, повна сітка народу. З української проходять швидко. Близько 160 авто – на виїзд, на в'їзд – ще більше. Бази митниці не працюють. "Каланчак" закритий, але ввечері піших пускали. Ставлять намети для медичної допомоги тим, хто покидає Крим", – мовиться у дописі.

Админграница с Крымом.Работает только Чонгар.Очереди только на русских КПП,полная сетка народу.С украинской проходят быстро.Около 160 авто на выезд,на въезд еще больше.Базы таможни не работают.

Каланчак закрыт,но вечером пеших пускали.Ставят палатки для медпомощи покидающим Крым. pic.twitter.com/r19xnziDJs — Утомленный Парадами (@SouthUkr) 8 сентября 2018 г.

До слова, станом на 8 вересня завод "Кримський Титан" в Армянську продовжує працювати.