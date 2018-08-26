На Миколаївщині чоловік отримав ножове поранення внаслідок конфлікту у барі

25 серпня, в одному з барів Миколаєва відпочиваючий внаслідок конфлікту з іншим клієнтом поранив його ножем у груди в області серця. 31-річний постраждалий госпіталізований, а 42-річного зловмисника затримали працівники поліції.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

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Зазначається, що причиною конфлікту стало зауваження зловмиснику через нецензурні висловлювання. Сварка між чоловіками переросла у бійку, під час якої один чоловік вдарив іншого ножем у груди.

Наразі зловмисник затриманий у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження попередньо за ознаками частини 4 статті 296 КК України (Хуліганство), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років та частини 2 статті 115 КК України (Замах на умисне вбивство), що карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.