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На Миколаївщині чоловік провалився під кригу і загинув, син дивом вижив

17:59, сьогодні 350 Читать новость на русском
На Миколаївщині чоловік провалився під кригу
На Миколаївщині чоловік провалився під кригу / ДСНС

У середу, 24 січня, місцевий мешканець разом з 14-річним сином поверталися з тренування з села Костянтинівка до села міського типу Богданівка на Миколаївщині.

Внаслідок події чоловік загинув, інформує ДСНС.

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"Аби скоротити шлях вони вирішили перейти через річку Південний Буг по кризі. Зі слів хлопця, батько йшов першим, але раптом на середині шляху (ширина річки в цьому місці приблизно 150 м) він раптово провалився під кригу", – йдеться у повідомленні.

У шоковому стані підліток одразу ж сповістив маму та побіг кликати на допомогу.

На виклик прибули рятувальники. Огляд водойми вони проводили ретельно та з додатковим освітленням від прожекторів. Але всі зусилля та пошукові роботи результату не дали, оскільки у цьому місці сильна течія.

Нагадаємо, у Миколаївській області при спробі переплисти річку Південний Буг перекинувся човен, внаслідок чого загинули дві двадцятирічні дівчини.

Теги: Кримінальні новини Жертви Новини Миколаєва
Джерело: 24 Канал
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