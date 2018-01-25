На Миколаївщині чоловік провалився під кригу і загинув, син дивом вижив

У середу, 24 січня, місцевий мешканець разом з 14-річним сином поверталися з тренування з села Костянтинівка до села міського типу Богданівка на Миколаївщині.

Внаслідок події чоловік загинув, інформує ДСНС.

Читайте також: На Миколаївщині втопилися дві дівчини, хлопець дивом вижив

"Аби скоротити шлях вони вирішили перейти через річку Південний Буг по кризі. Зі слів хлопця, батько йшов першим, але раптом на середині шляху (ширина річки в цьому місці приблизно 150 м) він раптово провалився під кригу", – йдеться у повідомленні.

У шоковому стані підліток одразу ж сповістив маму та побіг кликати на допомогу.



На виклик прибули рятувальники. Огляд водойми вони проводили ретельно та з додатковим освітленням від прожекторів. Але всі зусилля та пошукові роботи результату не дали, оскільки у цьому місці сильна течія.

Нагадаємо, у Миколаївській області при спробі переплисти річку Південний Буг перекинувся човен, внаслідок чого загинули дві двадцятирічні дівчини.