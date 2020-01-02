На Миколаївщині горів тепловоз пасажирського потяга: фото

Поблизу станції Любине, що на Миколаївщині, горів тепловоз пасажирського потягу "Харків – Херсон". Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Внаслідок займання ніхто не постраждав.

Повідомлення про пожежу в частині поїзда надійшло до рятувальників 2 січня об 11:36, повідомили на сайті ДСНС.

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Виявилося, що горить тепловоз пасажирського потягу "Харків – Херсон" поблизу станції Любине у Снігурівському районі Миколаївської області. На виклик одразу виїхали пожежники.

Машиніст, його помічник та провідники намагались загасити займання вогнегасниками, але їм не вдалося,

– йдеться у повідомленні.



На Миколаївщині горів тепловоз пасажирського потяга / ДСНС у Миколаївській області

Рятувальникам вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу. Причина займання – замкнення високовольтної камери однієї із секцій тепловоза.



Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу / ДСНС у Миколаївській області

Тепловоз відчепили від вагонів потягу та перемістили на безпечну відстань. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.