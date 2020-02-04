На Мінському масиві в Києві біля гаражів знайшли труп дівчини
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На вулиці Вишгородській у Києві виявили мертву дівчину. Тіло перебувало у дворі житлового будинку, між гаражами.
Труп знайшли працівники прийому склотари, повідомляє "Інформатор".
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Дівчина сиділа на землі, спиною спиралась на гараж. Жодних ознак життя вона не подавала.
Труп дівчини / Фото: Інформатор
На місце приїхали лікарі, які констатували смерть. Тілесних ушкоджень не знайшли. На вигляд дівчині близько 25-30 років. Судячи з одягу, померла була бездомною. Правоохоронці з’ясовують причину смерті.
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