На мирні переговори з Росією у мене є рік, – Зеленський розповів, чого очікує від мінських угод

Президент України Володимир Зеленський не планує витрачати п'ять років свого президентства на переговори з Росією щодо реалізації мінських домовленостей. Він також сказав, що це постійно відволікає його від внутрішніх проблем.

Про це Зеленський вказав в інтерв'ю британській газеті The Guardian. За його словами, зараз існує декілька варіантів на випадок зриву переговорів щодо війни на Донбасі. Водночас він відмовився уточнювати деталі.

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Зеленський також уточнив, що насамперед зосереджений на порятунку людських життів, а потім уже поверненні територій. Він розповів про успіх з обмінами полонених, які вже відбулися.

Для чого це все? Який сенс у поверненні наших територій, якщо мільйони людей загинуть? Я не віддаватиму свої п'ять років, які дали мені українці, щоб розбиратися з мінськими угодами. Я не буду цього робити,

– наголосив Зеленський.

За президенства Володимира Зеленського Україна провела два великі обміни полоненими. Перший відбувся 7 вересня 2019 року за схемою "35 на 35": в Україну повернулися 24 військовополонені моряки, яких Кремль захопив на вході до Керченської протоки, та 11 політв'язнів. Наступний пройшов 29 грудня 2019 року: повернулися 76 українців , серед яких – 12 військових. Ще 5 осіб захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини.

На думку президента, сторони повинні застосувати гнучкий підхід до мінських домовленостей. За його словами, президент Росії Володимир Путін неодноразово відкидав його пропозиції щодо компромісу у цьому питанні.

Що таке мінські угоди і що вони передбачають?Це документ, який узгодили на саміті у столиці Білорусі 11 – 12 лютого 2015 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Документ включає 13 пунктів, а його мета – деескалація збройного конфлікту на Сході України.



Крім того, мінські домовленості передбачають:



– негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України та його суворе виконання; – відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки;

– моніторинг з боку ОБСЄ режиму припинення вогню;

– відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.