На миротворців ООН в ЦАР напали, є загиблий

В ЦАР 10 квітня напали на миротворців ООН. Загинув військовослужбовець з Руанди, ще восьмеро зазнали поранення.

ро це повідомляє Центр новин ООН.

"Блакитні каски" постраждали в ході перестрілки з озброєними групами в столиці ЦАР Бангі.

Інцидент стався через два дні після початку спільної операції урядових сил і миротворчого контингенту ООН. Вона спрямована на роззброєння і арешт кримінальних угруповань, що діють на території Центральноафриканської Республіки.

Читайте також: Український контингент вилетів у Конго для участі в миротворчій місії ООН

Інцидент збігся з відвідуванням країни заступника Генсека з миротворчих операцій Жана-П'єра Лакруа і високопоставленого представника Африканського Союзу Смаїла Шергуі.

У Центральноафриканській Республіці протягом десятиліть зберігається нестабільна ситуація. Нова хвиля насильства почалася в грудні 2012 року з агресії з боку мусульманського угруповання "Селек".

В ЦАР діє перехідний уряд, який намагається встановити мир. Однак останнім часом, після того, як за зброю взялися бойовики християнського угруповання "антибалака", конфлікт набув очевидно міжконфесійний характер.