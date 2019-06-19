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      На "міст Кличка" встановлять антивандальне скло: фото

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      На "міст Кличка" встановлять антивандальне скло: фото
      На "міст Кличка" встановлять антивандальне скло: фото / www.kyivtv.com.ua

      Київський міст, що більш відомий у народі як "Міст Кличка", потребує додаткового захисту. Це пов'язано з тим, що після його офіційного відкриття, 25 травня, скляні вставки споруди вкрилися тріщинами. Існували різні версії того, що ж спричинило інцидент, наприклад, що у міст стріляли. Але поліція відкрила цей варіант і наголосила, що у цьому винні вандали.

      Наразі ремонті роботи на "мосту Кличка" тривають, передає "Київ".

      Читайте також: "Міст Кличка" та його тріщини: що треба знати про будівництво та відкриття

      Напередодні стики між склом і металевим проходом шляхопроводу заливають герметиком. Орієнтовно за тиждень матеріал вистоїться та набере міцності. Тим часом будівельники замінюють захисне скло на броньоване. Очікується, що вже 25 червня балкон з оновленими скляними вставками відкриють для відвідувачів. 


      На "міст Кличка" встановлять антивандальне скло: фото

      Що відомо про "міст Кличка"?Цей міст є переправою для пішоходів та велосипедистів, яка з’єднує два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки створення мосту було ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, жителі столиці охрестили його "мостом Кличка".

      Протяжність мосту становить 210 метрів, висота – 22 метри. Його ширина відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів. На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.

      Чим встиг прославитися "міст Кличка"

      Пішохідно-велосипедний міст, яким з'єднали парки Хрещатий та Володимирська гірка, урочисто відкрили ввечері 25 травня. Тоді ще мер Києва Віталій Кличко разом з братом Володимиром завзято пострибали на скляних частинах мосту.

      А вже наступного дня – у день Києва 26 травня – одразу два фрагменти вкрилась тріщинами. 27 травня тріснула ще одна захисна скло-плівка. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідного мосту. Кличко припустив, що у міст навіть могли стріляти, але правоохоронці цю версію відкинули.


      Скляна вставка на "мосту Кличка" вкрилася тріщинами

      Днями на пішохідний міст в'їхав Mercedes. Горе-блогерка, що була в авто, знімала порушення на відео та виклала його у соцмережі. Поліція з'ясувала, що водія авто раніше позбавили права керувати – за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Згодом на пішохідно-велосипедному мосту у Києві перехожі сфотографували чоловіка з мотоциклом.

      Дивіться відео про "міст Кличка" від 24 каналу:

       

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      Теги: Новини України Поліція Міст Кличка Будівництво Ремонт Віталій Кличко Авто Новини Києва
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