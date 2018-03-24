На місці захоплення заручників у Франції в супермаркеті знайшли саморобну вибухівку

Правоохоронці, що розслідують стрілянину із захопленням заручників у супермаркеті французького міста Треб, виявили на місці злочину саморобні вибухові пристрої. У справі з'явилося двоє затриманих.

Французькі слідчі у суботу, 24 березня, виявили три саморобні вибухові пристрої у супермаркеті міста Треб, де напередодні сталася стрілянина із захопленням заручників. Крім того на місці злочину виявили пістолет і мисливський ніж, пише DW.

Читайте також: Захоплення заручників у Франції: помер поліцейський-герой

Також французькі ЗМІ повідомляють, що під час обшуку в будинку нападника слідчі виявили написані від руки записки, які дозволяють припустити його зв'язок з терористичним угрупованням "Ісламська держава". Зміст написаного доволі заплутаний, але, як повідомляє французька агенція AFP, він нагадує заповіт.

У ніч на суботу правоохоронці затримали неповнолітнього друга нападника. Як повідомив очільник прокуратури Парижа з боротьби з тероризмом Франсуа Молен, слідчі, зокрема, намагаються з'ясувати, чи діяв нападник самостійно. Яка суть пред'явлених звинувачень затриманому підлітку, також невідомо. Раніше в п'ятницю, 23 березня, під варту взяли жінку з оточення терориста.

Нагадаємо, напередодні сайт "24" повідомляв, що у французькому місті Треб сталося збройне захоплення заручників, внаслідок якого загинули чотири людини та 16 було поранено.



Як пишуть західні ЗМІ, Редуан Лакдім викрав машину в Каркасоні, убивши пасажира і поранивши водія. З машини він відкрив вогонь по поліцейським на пробіжці, поранивши одного з них. Потім в сусідньому містечку Треб зайшов до супермаркету, де убив двох людей і захопив заручників.