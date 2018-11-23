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      На місці занедбаного заводу у Львові з'явиться житлова висотка

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      На місці занедбаного заводу у Львові збудують житлові багатоповерхівки
      На місці занедбаного заводу у Львові збудують житлові багатоповерхівки / city-adm.lviv.ua

      Виконком Львівської міської ради погодив будівництво житлової багатоповерхівки на вулиці Стрийській у Львові.

      Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 23 листопада, інформує прес-служба міськради.

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      Йдеться про ділянку площею понад 1,1 гектара занедбаних виробничо-складських територій заводу ВАТ "Львівський завод гідромеханічних передач" на вулиці Стрийській, 45.

      Вона належить до зони Ж-4 – зона багатоповерхової житлової забудови.

      Виконком Львівської міськради видав дозвіл на будівництво на цій ділянці комплексу багатоквартирних житлових будинків, максимальна площа яких не повинна перевищувати 35,5 метрів.

      Львів Стрийська завод будівництво
      У Львові на місці занедбаного заводу з'явиться новий ЖК

      Львів Стрийська завод ЖК
      На місці закинутого заводу у Львові зведуть житлові висотки

      У житловому комплексі також будуть передбачені приміщення громадського призначення, підземний паркінг та будівництво трансформаторної підстанції.

      Згідно з містобудівними обмеженнями, щільність населення на цій ділянці не повинна перевищувати 820 людей на гектар, а щільність забудови – до 41,5%.

      До слова, раніше стало відомо, що Міністерство культури України заборонили опальному олігархові Сергію Тігіпку будувати 115-метровий хмарочос в центрі Києва.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості України Будівництво Новини Львова Новини нерухомості Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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