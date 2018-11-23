На місці занедбаного заводу у Львові з'явиться житлова висотка

Виконком Львівської міської ради погодив будівництво житлової багатоповерхівки на вулиці Стрийській у Львові.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 23 листопада, інформує прес-служба міськради.

Читайте також: В Україні збудують новий аеропорт: відомо, де і коли він з'явиться

Йдеться про ділянку площею понад 1,1 гектара занедбаних виробничо-складських територій заводу ВАТ "Львівський завод гідромеханічних передач" на вулиці Стрийській, 45.

Вона належить до зони Ж-4 – зона багатоповерхової житлової забудови.

Виконком Львівської міськради видав дозвіл на будівництво на цій ділянці комплексу багатоквартирних житлових будинків, максимальна площа яких не повинна перевищувати 35,5 метрів.



У Львові на місці занедбаного заводу з'явиться новий ЖК



На місці закинутого заводу у Львові зведуть житлові висотки

У житловому комплексі також будуть передбачені приміщення громадського призначення, підземний паркінг та будівництво трансформаторної підстанції.

Згідно з містобудівними обмеженнями, щільність населення на цій ділянці не повинна перевищувати 820 людей на гектар, а щільність забудови – до 41,5%.

До слова, раніше стало відомо, що Міністерство культури України заборонили опальному олігархові Сергію Тігіпку будувати 115-метровий хмарочос в центрі Києва.