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      На місці Зеленського я б не розпускав парламент, – Солонтай

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      Якщо інавгурація буде 19 травня, то новообраний президент України Володимир Зеленський теоретично встигне розпустити парламент і знайти для цього підстави.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу заявив політичний експерт Олександр Солонтай.

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      На його думку, підставами може бути непрацездатність коаліції і Верховної Ради. В цьому питанні можна знайти багато юридичних підстав.

      Я не згоден у цій ситуації з Андрієм Парубієм, хоча це буває рідко у питаннях державного управління. Проте тут "місце сидіння визначає точку зору". Андрій Парубій дивиться на це як спікер парламенту, щоб достроково не втрачати своєї посади,
      – заявив політолог.

      Він додав, що президент дивиться на це, як на можливість мати або не мати інструмент впливу на Верховну Раду. Не секрет, що президент, який має можливість розпустити Верховну Раду, може по іншому з нею говорити.

      Якщо він розпустить парламент, на мою думку, він помилиться. Маючи можливість, це зробити, він має це не робити, краще зустрітися ще раз з ними. Треба поставити питання руба, що треба нарешті почати працювати і прийняти важливі закони. І тоді разом підемо по нових виборчих правилах, відкритих списках. Лише, якщо Верховна Рада скаже, що ні, вони не будуть працювати. Тоді не треба їх милувати,
      – сказав Олександр Солонтай.

      "Просто взяти і розпустити чим швидше парламент на догоду громадян України, які засуджують всю політику і ненавидять Верховну Раду, тоді не вийде отримати з цього ніякої користі для державного управління. Тоді отримаємо позачергові вибори по старих правилах, а в результаті нічим не кращу Верховну Раду", – підсумував політичний експерт.

      Чергові парламентські вибори в Україні мають відбутися 27 жовтня. Відповідно до закону, дострокові вибори можуть відбутися наприкінці липня-початку серпня 2019 року. Вибори пройдуть за старою змішаною системою.

      Сам новообраний президент Володимир Зеленський вважає, що ще зарано говорити про ймовірний розпуск парламенту. Наголосивши, що у нього ще немає повноважень. 4 травня на зустрічі з керівниками фракцій парламенту наполягатиме, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Верховна Рада Інавгурація Зеленського Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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